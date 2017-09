Bis 2021 : Torjäger Benzema verlängert Vertrag bei Real Madrid

Nach Marcelo, Isco und Dani Carvajal hat Real Madrid einen weiteren Leistungsträger langfristig an den Club gebunden. Der französische Torjäger Karim Benzema habe seinen Vertrag mit den Königlichen um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2021 verlängert, teilte der Club am Mittwoch mit. Auch sei die Ausstiegsklausel erhöht worden, so die Zeitung «El País»: Genau wie bei Cristiano Ronaldo und Gareth Bale liege sie nun bei einer Milliarde Euro.