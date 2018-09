Zeitungsbericht : Tschechischer Nationaltrainer Jarolim hört auf

Tschechiens Fußball-Nationaltrainer Karel Jarolim steht einem Medienbericht zufolge unmittelbar vor dem Rücktritt.

von dpa

11. September 2018, 10:04 Uhr

Der 62-Jährige ziehe damit die Konsequenzen aus dem 1:5-Debakel in einem Freundschaftsspiel gegen Russland, berichtete die Zeitung «Pravo» in ihrer Onlineausgabe unter Berufung auf Verbandskreise. «Ich hätte eine öffentliche Hinrichtung verdient», soll der Coach demnach auf dem Rückflug aus Rostow am Don gesagt haben.

Eine Rolle bei der Entscheidung dürfte auch die jüngste 1:2-Niederlage gegen die Ukraine in der UEFA Nations League spielen. Als mögliche Nachfolger beim tschechischen Fußballverband FACR sind unter anderen Ex-Slavia-Trainer Jaroslav Silhavy und U-21-Nationaltrainer Vitezslav Lavicka im Gespräch.