Rückkehr des Superstars : Tuchel hofft auf Comeback von Superstar Neymar im März

Trainer Thomas Tuchel geht von einer Rückkehr seines verletzten Superstars Neymar ins Teamtraining des französischen Fußball-Meisters Paris Saint-Germain im März aus.

von dpa

25. Februar 2019, 21:18 Uhr

«Ich hoffe, dass er nach Manchester in der Lage sein wird, wieder zu trainieren und uns zu helfen», sagte der deutsche Coach mit Blick auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Manchester United am 6. März. In einem möglichen Viertelfinale könnte Neymar dann wieder dabei sein. Das Hinspiel hatte Paris auswärts 2:0 gewonnen.

Er hoffe, dass der brasilianische Nationalspieler bereits vor der wichtigen Partie nach Frankreich zurückkehre, um dem Team zu helfen, sagte Tuchel. Derzeit kuriert sich Neymar nach seiner Verletzung am Mittelfußknochen in seiner Heimat Brasilien aus. Durch den Zeitunterschied sei die Kommunikation schwierig, berichtete Tuchel. «Wir schreiben uns. Ich weiß, dass es ihm gut geht in Brasilien.»

Der 27 Jahre alte Neymar hatte sich Ende Januar erneut am Mittelfuß verletzt, damals hatte sein Verein eine Ausfallzeit von etwa zehn Wochen prognostiziert. 2018 hatte Neymar einen Mittelfußbruch erlitten und war nach einer anschließenden Operation rechtzeitig für die WM wieder fit geworden. Die erneute Verletzung am rechten Fuß wurde dieses Mal nicht operiert, sondern konservativ behandelt.