Technischer Direktor geht : Van Breukelen verlässt niederländischen Verband

Hans van Breukelen hat seinen Abschied als Technischer Direktor des niederländischen Fußball-Verbandes KNVB angekündigt. Er werde sein Amt zum 1. August abgeben, heißt es in einer am 20. Juni in Zeist bei Utrecht veröffentlichten Erklärung des KNVB.