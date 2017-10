2:1 in Getafe : Zittersieg von Real dank des ersten Liga-Tors von CR7

vergrößern 1 von 1 Foto: Paul White 1 von 1

von dpa

erstellt am 14.Okt.2017 | 18:32 Uhr

Das Siegtor für das Team um Weltmeister Toni Kroos erzielte Weltfußballer Cristiano Ronaldo nur fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit. Zuvor hatte der Franzose Karim Benzema (39. Minute) die Gäste im Duell beim Madrider Vorortclub in Führung gebracht. Die Hausherren waren in der 56. Minute dank eines Eigentors von Marcos Llorente zum zwischenzeitlichen Ausgleich gekommen. Kroos sah nach einem Foul in der 48. Minute die Gelbe Karte.

Für Ronaldo was es der erste Meisterschaftstreffer der laufenden Saison. Der 32 Jahre alte Stürmer hatte zuvor in Getafe mehrere sehr gute Chancen vergeben. Vielleicht auch deshalb feierte CR7 sein Tor nicht. Kurz vor Schluss verhinderte Real-Torwart Kiko Casilla mit einer tollen Parade den Ausgleich.

Nach acht Runden haben die Königlichen 17 Punkte auf dem Konto. Erzrivale FC Barcelona (21 Punkte aus sieben Spielen) hatte am späten Abend (20.45 Uhr) im schwierigen Auswärtsduell bei Atlético Madrid (15/7) die Chance, bei einem Sieg den alten Abstand von sieben Zählern auf den Champions-League-Sieger wiederherzustellen.

