Hochrisikogebiet Ungarn : Auswirkungen auf RB-Spiel zunächst unklar

Die Auswirkungen der neuen Corona-Einstufung von Ungarn auf das Champions-League-Spiel von RB Leipzig in der kommenden Woche sind zunächst unklar geblieben.

Puskas Arena | Das Robert Koch-Institut wies das Land am Mittag als „Hochinzidenzgebiet“ aus, am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) soll der Fußball-Bundesligist zum Achtelfinal-Rückspiel in Budapest gegen den FC Liverpool antreten. Die Partie war wegen der Reisebeschränkungen von England in die ungarische Hauptstadt verlegt worden. Schon das Hinspiel hatte in der Puskas Aren...

