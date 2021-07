Süper Lig : Balotelli wechselt zu türkischem Aufsteiger Adana Demirspor

Alessio Marini/LPS via ZUMA Wire/dpa

Den italienischen Ex-Nationalspieler Mario Balotelli zieht es in die Türkei zum Süper-Lig-Aufsteiger Adana Demirspor.

Adana | Der 30-Jährige unterschrieb dort laut Vereinsangaben einen Dreijahresvertrag. Zuletzt hatte Balotelli in der italienischen Serie B bei AC Monza gespielt. Balotelli ist vielen Deutschen noch in Erinnerung, weil er 2012 beim 2:1-Sieg im EM-Halbfinale gegen die DFB-Auswahl beide Tore für Italien erzielt hatte. In der Vergangenheit war er immer wieder ...

