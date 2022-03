Ehemaliger Fußballprofi : Bayern-Debatte: Gomez kritisiert Gehaltsstruktur bei Profis

Mit Blick auf die Vertragsdebatte um die Bayern-Stars um Robert Lewandowski hat Mario Gomez die Gehaltsstruktur im Profifußball kritisiert.

„Durchschnittsspieler“ seien in der Bundesliga „total überbezahlt, wenn man so hört, was da für Summen fließen“, sagte der ehemalige Bayern-Profi und Torschützenkönig dem TV-Sender Bild. „Die Spitze soll es verdienen, weil sie es letztendlich auch gezeigt haben“, sagte Gomez. Trotzdem seien die extremen Zahlen „auch ein bisschen surreal“. Der 33-Jähri...

