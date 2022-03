Champions League : Bayern denken positiv - Salzburg und die Neuer-„Challenge“

In Respekt erstarren will RB Salzburg auch vor Manuel Neuer nicht. Man werde trotzdem versuchen, „aufs Tor zu schießen“, kündigte Trainer Jaissle an. Die Bayern kennen als Favorit nur ein Ziel.

Positives Denken gehört zur Grundausstattung eines Fußball-Profis beim FC Bayern München. Den enormen Erfolgsdruck im K.o.-Kampf der Champions League gegen Außenseiter Red Bull Salzburg am heutigen Dienstagabend (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) wandelt Leitwolf Thomas Müller darum kurzerhand in eine positive Herangehensweise um. „Wir haben natürlich de...

