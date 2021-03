Champions League : Bayern-Fußballerinnen vor Königsklassen-Viertelfinaleinzug

Die Fußballerinnen des FC Bayern können für das Viertelfinale der Champions League planen.

Shymkent | Die Münchnerinnen gewannen das Hinspiel bei Kasygurt Schymkent in Kasachstan mit 6:1 (2:0) und feierten ihren 19. Pflichtspielsieg nacheinander. Das Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch (18.15 Uhr) im Stadion am FC Bayern Campus ist nur noch Formsache. Am 12. März werden dann die Viertel- und Halbfinals ausgelost. Lineth Beerensteyn brachte die Münchn...

