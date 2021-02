Club-WM : Bayern nach Chaos-Reise in Katar gelandet

Vom verschneiten Berlin ins warme Doha - und mit an Bord drei Punkte. Die Bayern sind bereit für den nächsten Titel. Doch erst warten die Münchner über sieben Stunden auf den Abflug, dann muss die Crew getauscht werden. Am Samstagnachmittag sind sie endlich angekommen.

Berlin | Die Nacht im Flieger in Berlin und ein ungeplanter Zwischenstopp in München: Der Trip des FC Bayern zur nächsten Titelmission hat mit einer chaotischen Anreise begonnen und bei Karl-Heinz Rummenigge für gehörigen Frust gesorgt. Statt am Samstagmorgen...

