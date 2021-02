DFB-Pokal : Bayerns Kiel-Schmach lässt Jäger vom Titel träumen

Der FC Bayern hat in den vergangenen fünf Spielzeiten acht nationale Titel geholt. Alle anderen deutschen Proficlubs zusammen zwei - aber in dieser Saison wird in jedem Fall ein weiterer dazugekommen. Ohne den Abosieger gewinnt der DFB-Pokal zusätzlich an Reiz.

Frankfurt am Main | Für die titelhungrigen Verfolger ist die DFB-Pokal-Schmach von Triple-Sieger FC Bayern Chance und Warnung zugleich. Der völlig überraschende Münchner Elfmeter-K.o. im Schneegestöber bei Fußball-Zweitligist Holstein Kiel bietet Borussia Dortmund, RB L...

