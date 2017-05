Früherer Nationalspieler : Beck mit Besiktas zum zweiten Mal Meister: «Gigantisch»

vergrößern 1 von 1 Foto: Depo Photos 1 von 1

«Du denkst hier jedes Mal, du hast schon alles erlebt – aber dann setzen unsere Anhänger immer noch einen drauf», sagte der 30 Jahre alte frühere deutsche Fußball-Nationalspieler. Nach dem 4:0 (2:0) bei Gaziantepspor empfingen Tausende Fans das Team noch in der Nacht am Flughafen. «Der Empfang war unfassbar. Überall Besiktas-Fans mit Gesängen und Pyros. Ich habe mich gefühlt wie im Stadion.»

2015 wechselte der frühere Hoffenheimer und Stuttgarter in die Türkei und feierte dort im zweiten Jahr schon seine zweite Meisterschaft. «Die Kunst ist ja, einen Erfolg auch bestätigen zu können. Das ist uns in diesem Jahr gelungen», sagte der Rechtsverteidiger, der jedoch zuletzt kein Stammspieler mehr war. «Es ist einfach gigantisch, in meinem zweiten Jahr zum zweiten Mal Meister zu werden.»

Den insgesamt 15. Titel in der Süper Lig für Besiktas wollen Beck und seine Teamkollegen nun erst einmal genießen. «Ich gehe davon aus, dass die Fans jetzt eine Woche durchfeiern», sagte er. Mit Blick auf das abschließende Liga-Spiel am kommenden Sonntag gegen Osmanlispor ergänzte der Ex-Bundesliga-Profi: «Das letzte Heimspiel wird eine fantastische Party werden. Da freue ich mich jetzt schon drauf.»

von dpa

erstellt am 29.Mai.2017 | 11:30 Uhr