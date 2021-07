EM-Viertelfinale : Belgien mit De Bruyne, ohne Eden Hazard - Chiellini zurück

Der Weltranglisten-Erste Belgien geht das Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft gegen Italien mit Kevin De Bruyne, aber ohne Eden Hazard an.

Coverciano | Manchester-City-Star De Bruyne hatte beim 1:0 gegen Portugal im Achtelfinale eine Verletzung am Sprunggelenk erlitten, steht aber in München in der Startelf. Bei Real Madrids Hazard war im Vorfeld von einer Muskelverletzung die Rede. Der Bruder des Dortmunders Thorgan Hazard, der wie De Bruyne in der Anfangsformation aufläuft, fehlt im Kader für diese...

