Coronavirus : Bericht: Champions-League-Rückspiel in Paris ohne Zuschauer?

Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Frankreichs Fußballmeister Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund könnte laut einem Medienbericht möglicherweise ohne Zuschauer stattfinden.

Avatar_prignitzer von dpa

02. März 2020, 14:27 Uhr

Die Europäische Fußball-Union UEFA habe darüber aber noch nicht entschieden, berichtete die Regionalzeitung «Le Parisien». Frankreich hatte am Wochenende wegen des neuartigen Coronavirus alle Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen untersagt. Davon sind vor allem Veranstaltungen in geschlossenen Räumen betroffen, aber auch einige Sportevents. Ausgenommen sind bisher Veranstaltungen in Stadien.

PSG-Profi Marquinhos habe sich bereits dagegen ausgesprochen, Dortmund ohne Zuschauer zu empfangen. «Wir wollen die Fans an unserer Seite haben. Wenn das so ist, werden wir bitten, das Spiel abzusagen», zitierte das Blatt den Spieler.

Das Rückspiel ist für den 11. März geplant. Das Hinspiel hatte der BVB mit 2:1 für sich entschieden.