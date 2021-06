Bundesliga : Bericht: Reus bleibt Kapitän bei Borussia Dortmund

Fußball-Nationalspieler Marco Reus soll nach Informationen der „Bild“-Zeitung auch in der kommenden Saison Kapitän beim deutschen Pokalsieger Borussia Dortmund bleiben.

Dortmund | Fußball-Nationalspieler Marco Reus soll nach Informationen der „Bild“-Zeitung auch in der kommenden Saison Kapitän beim deutschen Pokalsieger Borussia Dortmund bleiben. Demnach habe der neue Trainer Marco Rose diese Entscheidung bereits vor dem Trainingsstart am 1. Juli getroffen. Der 32-Jährige, der auf die Teilnahme an der Fußball-EM verzichtet h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.