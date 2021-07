Fußball-EM : Bericht: Verletzter Spinazzola reist mit Italien zum Finale

Der verletzte italienische Fußball-Nationalspieler Leonardo Spinazzola wird einem Medienbericht zufolge mit der Mannschaft zum EM-Finale nach London reisen.

Coverciano | Der 28-Jährige werde am Samstag mit dem Team in die englische Hauptstadt fliegen und auch bei der Spiel-Vorbereitung auf das Finale gegen England am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) im Teamhotel dabei sein, wie die „Gazzetta dello Sport“ am Donnerstag berichtete. Spinazzola hatte sich nach einer starken EM im Viertelfinale die Achillessehne geri...

