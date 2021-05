Keller-Nachfolger : Berti Vogts schlägt Uli Hoeneß als DFB-Präsidenten vor

Der ehemalige Fußball-Bundestrainer Berti Vogts schlägt Uli Hoeneß (69) als neuen DFB-Präsidenten und Nachfolger von Fritz Keller vor.

Frankfurt am Main | „Für mich braucht es an der Spitze des Verbandes einenstarken Mann - und das kann eigentlich nur Uli Hoeneßsein. Er hat den FC Bayern zu einem Weltclub geformt über dieJahrzehnte, sein Wort findet Gehör bei der Uefa und auch derFifa. Sein Name hat international einen ganz anderenStellenwert“, sagte der 74 Jahre alte Vogts der „Rheinischen Post“. Ho...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.