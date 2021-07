Fußball-Historie : Besondere Wechsel vor dem Elfmeterschießen

Späte Wechsel vor dem Elfmeterschießen: Dass diese Taktik auch aufgehen kann, hat Englands Coach Gareth Southgate schon aus eigener, schmerzhafter Erfahrung als Spieler erlebt.

London | Beim deutschen Sieg über die Three Lions im EM-Halbfinale 1996 kam Thomas Strunz kurz vor Ende der Verlängerung für den verletzten Steffen Freund aufs Feld. Der damalige Bayern-Profi Strunz trat direkt als zweiter deutscher Schütze an - und versenkte sicher links oben. Southgate scheiterte hingegen an Andreas Köpke, Deutschland zog ins Finale ein und ...

