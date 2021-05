DFB-Direktor : Bierhoff zur Özil-Affäre: „Reaktionen unterschätzt“

Knapp drei Jahre nach dem Rücktritt von Mesut Özil aus der deutschen Nationalmannschaft würde sich DFB-Direktor Oliver Bierhoff gern noch einmal mit dem Fußballprofi treffen.

Frankfurt am Main | „Ich würde mich freuen, wenn ich ihn sehe. Ich würde mich freuen, mich mit ihm zu unterhalten, jetzt ohne den Druck“, sagte der 53-Jährige im Podcast „Phrasenmäher“, den die „Bild“ veröffentlichte. „Wir müssen da kein Ergebnis haben und das gleich noch in eine Pressemitteilung reinbringen“, betonte Bierhoff. Er habe damals in der Özil-Affäre „die E...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.