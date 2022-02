Fussball : Bittencourt freut sich auf Nordduell

Spielmacher Leonardo Bittencourt von Werder Bremen freut sich auf das Nordderby am Sonntag beim Hamburger SV. „Ich habe in Deutschland schon die geilsten Derbys gespielt. Dortmund - Schalke habe ich gespielt, Köln - Gladbach habe ich gespielt, Hannover - Braunschweig habe ich gespielt. Jedes Derby hat seine eigene Geschichte. Jetzt freue ich mich auf die am Sonntag“, sagte der 28-Jährige am Donnerstag in einer digitalen Medienrunde.

Im Hamburger Volksparkstadion treffen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) der Tabellenzweite HSV und der Spitzenreiter Werder in der 2. Fußball-Bundesliga aufeinander. In der Hinrunde gewannen die Hamburger in Bremen mit 2:0. „Derbys haben immer ein Stück weit Pokal-Mentalität. Da kann alles passieren“, sagte Bittencourt. „Es ist nicht wirklich entscheidend, we...

