Nationalmannschaft Niederlande : Bondscoach de Boer: EM-Tür für Weghorst bleibt offen

Der niederländische Fußball-Nationaltrainer Frank de Boer hat mit Verständnis auf die Enttäuschung von Wout Weghorst über seine Nichtnominierung für die anstehenden Länderspiele reagiert, ihm aber weiter Hoffnungen auf eine EM-Teilnahme gemacht.

Amsterdam | „Er ist auf jeden Fall noch im Visier für die Europameisterschaft, das ist klar“, sagte de Boer am Dienstag auf einer Pressekonferenz. „Wout hat es fantastisch gemacht, ich schätze ihn sehr. Wir werden ihn weiter verfolgen.“ Weghorst wurde trotz bislang 17 Toren für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga nicht in den Oranje-Kader berufen, was auch in ...

