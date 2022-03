Fußball-Weltmeisterschaft : Bonhof glaubt nicht an deutschen WM-Titel in Katar

Ex-Weltmeister Rainer Bonhof glaubt derzeit nicht an einen deutschen Titelgewinn bei der Fußball-WM Ende des Jahres in Katar. „Ich bin noch nicht davon überzeugt“, sagte der Weltmeister von 1974 im Interview der „Rheinischen Post“ (Montag). „Ich halte viel von Hansi Flick, aber er muss es schaffen, dass aus der Mannschaft ein richtiges Team wird. Das war bei der WM 2018 nicht so, darum kam das frühe Aus.“

Der heutige Vize-Präsident von Borussia Mönchengladbach, der an diesem Dienstag 70 Jahre alt wird, war in den 1990er Jahren Co-Trainer des Nationalteams unter Bundestrainer Berti Vogts. Zusammen mit seinem alten Freund aus gemeinsamen Spielerzeiten bei der Borussia gewann Bonhof 1996 den EM-Titel. Den deutschen Fußball sieht Bonhof auf einem guten Weg,...

