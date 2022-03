Testspiel gegen DFB-Team : Boss van Gaal: System und Nachfolge bei Oranje im Fokus

Louis van Gaal hat bei Oranje wieder alles im Griff. Der 70 Jahre alte Bondscoach will mit den Niederlanden bei der WM in Katar so erfolgreich sein wie bei seiner bisher letzten WM vor acht Jahren.

Die Frage nach dem Boss stellt sich nicht. Auch in seiner dritten Amtszeit ist Louis van Gaal bei Oranje der Chef. Egal ob Haltung gegen Katar, Taktik oder die Frage nach seinem Nachfolger - der 70-Jährige bestimmt den Diskurs rund um die Nationalmannschaft der Niederlande, die an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ARD) die DFB-Elf in Amsterdam empfängt. Nach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.