WM-Qualifikation : Brasilien wieder mit Neymar gegen Chile und Bolivien

Der brasilianische Fußball-Nationaltrainer Tite hat Superstar Neymar von Paris Saint-Germain für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele in Südamerika wieder in den Kader der bereits qualifizierten Seleção berufen.

Als Neuling nominierte Tite erstmals Angreifer Gabriel Martinelli vom FC Arsenal. Nicht dabei sind die ehemaligen Bundesliga-Spieler Matheus Cunha (Atlético Madrid) und Roberto Firmino (FC Liverpool). Brasilien trifft in den letzten beiden WM-Qualifikationsspielen im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro am 24. März auf Chile und in La Paz am 29. März (j...

