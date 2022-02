23. Spieltag : Bundesliga: Das war am Samstag, das kommt am Sonntag

Am Samstag ging es in der Bundesliga insbesondere auch um den Kampf gegen den Abstieg, gewonnen hat nur einer der gefährdeten Clubs. Heute sind die Top-Mannschaften dran.

Der Samstag in der Fußball-Bundesliga stand in vielen Stadien im Zeichen des Abstiegskampfes. Gewonnen hat nur einer der Keller-Clubs. Heute greifen die Topteams der Liga ein - insbesondere Borussia Dortmund hat einiges gutzumachen. Bitter Der VfB Stuttgart war so nah dran an drei ganz wichtigen Punkten. Bis in die Nachspielzeit hinein führten die Schw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.