33. Spieltag : Bundesliga: Das war der Samstag, das kommt am Sonntag

Kurz vor dem Saisonende steht in der Bundesliga der Abstiegskampf im Fokus - und wieder einmal Robert Lewandowski. Der Pole holt „Bomber“ Gerd Müller ein, im Tabellenkeller zittert noch ein Trio.

Frankfurt am Main | Der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga bleibt bis zum Schluss spannend. Der 1. FC Köln, Werder Bremen und Arminia Bielefeld machen am kommenden Wochenende den zweiten Absteiger neben dem FC Schalke 04 und den Teilnehmer an der Relegation unter sich aus. Der FC Augsburg, Hertha BSC und der FSV Mainz 05 können dagegen am 33. Spieltag die Rettung...

