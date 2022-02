Fussball : Bundesliga-Playoffs: Kramer und Arabi „traditionalistisch“

Trainer Frank Kramer und Sportchef Samir Arabi von Arminia Bielefeld stehen einer möglichen Einführung von Playoffs in der Fußball-Bundesliga eher vorsichtig gegenüber. „Ich würde mich einer Diskussion nicht verschließen. Aber mein erster Impuls ist traditionalistisch: Wir sollten es dabei belassen“, sagte Arabi.

Auch Kramer erklärte, er sei „da eher ein bissel Traditionalist“ und verwies an sein Jahr in Österreich, wo seit Jahren Meister- und Abstiegsplayoffs ausgetragen werden. „Und der Meister heißt seitdem immer RB Salzburg“, sagte Kramer, der die U19 des Vereins trainierte: „Da hat sich also nicht viel getan. Das hängt natürlich auch davon ab, wie man es a...

