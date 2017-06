Fünfjahresvertrag : 1899 Hoffenheim holt Norweger Nordtveit

vergrößern 1 von 1 Foto: Ina Fassbender 1 von 1

Der Defensivspieler, der am 21. Juni 27 Jahre alt wird, unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2022. Über die Ablöse machte die TSG keine Angaben. Nordtveit absolvierte für den 1. FC Nürnberg und Borussia Mönchengladbach insgesamt 171 Bundesligaspiele.

Nordtveit will nach einem nicht optimalen Jahr in London, wo er für West Ham lediglich 16 Spiele in der Premier League absolvierte, an seine erfolgreiche Zeit in Mönchengladbach anknüpfen. Er sei sicher, «die Akzente setzen zu können, die man sich bei der TSG von mir erwartet», teilte er mit.

von dpa

erstellt am 20.Jun.2017 | 16:36 Uhr