14. Spieltag : 38. Gegner in der Bundesliga: Pizarro stellt Rekord auf

Claudio Pizarro von Werder Bremen hat im Alter von 41 Jahren einen weiteren Bundesliga-Rekord aufgestellt.

Avatar_prignitzer von dpa

08. Dezember 2019, 19:26 Uhr

Der SC Paderborn ist am Sonntagabend der 38. Gegner, auf den der Stürmer aus Peru in der höchsten deutschen Spielklasse trifft. Pizarro wurde gegen den Aufsteiger in der 58. Minute eingewechselt.

Bislang teilte er sich einen Rekord von 37 verschiedenen Bundesliga-Gegnern mit den beiden Weltmeistern von 1990, Olaf Thon und Thomas Berthold.