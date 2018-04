Bundesliga am Sonntag : 40 Punkte: Augsburg kurz vorm Ziel - Schützenhilfe für Mainz

40 Punkte. Das war von Anfang die erste Zielmarke, die sie sich beim FC Augsburg gesetzt haben. Am Sonntag soll es gegen den FSV Mainz 05 so weit sein: Der zehnte Saisonsieg würde dem FCA die Punkte 38, 39 und 40 und damit zugleich ein achtes Jahr Bundesliga garantieren.

von dpa

21. April 2018, 12:51 Uhr

«Wir wollen drei Fliegen mit einer Klappe schlagen», sagte Trainer Manuel Baum vor dem vorletzten Heimspiel der Saison. Neben den 40 Punkten und dem damit verbundenen endgültigen Klassenerhalt soll unbedingt die Serie von vier Heimniederlagen am Stück reißen. Dann wäre es schon am viertletzten Spieltag «eine rundum gute Saison» für die bayerischen Schwaben, wie Defensivakteur Rani Khedira sagte.

Daniel Baier wird nicht mithelfen können. Der Kapitän hat einen Tinnitus noch nicht auskuriert. Hinzugekommen ist eine Erkältung. «Baier wird nicht spielen können», berichtete Baum. Zudem muss der FCA auf den gesperrten Mittelfeldspieler Jan Moravek verzichten.

Auf 40 Punkte könnten die Mainzer auch noch kommen, im Optimalfall sogar auf 42. Aktuell haben sie 30. Und der 31. Spieltag begann für die Mainzer mit einer positiven Nachricht. Denn der punktgleiche VfL Wolfsburg verlor am Freitagabend in Mönchengladbach mit 0:3. Das war wertvolle Schützenhilfe im Mainzer Kampf gegen Relegationsplatz 16.

Trainer Sandro Schwarz will in Augsburg einen großen Schritt zur direkten Rettung machen. «Wir wollen den ersten Auswärtssieg unserer Endrunde. Das ist das Ziel», sagte er. In den vergangenen drei Partien haben die Mainzer ihr Punktekonto um fünf Zähler aufgestockt, aber «noch nichts erreicht», wie der Coach mahnte. Abwehrspieler Giulio Donati ist nach einer verbüßten Sperre zurück. Dafür hat sich Leon Balogun eine Rippenprellung zugezogen. Sein Einsatz in Augsburg ist wie der von Stefan Bell und Yoshinori Muto noch offen.