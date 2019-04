Hintergrund : Abstände zwischen FC Bayern und BVB nehmen ab

Zum zweiten Mal in dieser Saison geht Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) mit einem Punkterückstand in den Ligagipfel gegen Borussia Dortmund. In den sechs Spielzeiten zuvor lag der Serienmeister aus München zumeist deutlich vor dem Erzrivalen aus dem Revier.

von dpa

05. April 2019, 09:24 Uhr

Die Deutsche Presse-Agentur listet die Partien seit der letzten Meisterschaft des BVB im Jahr 2012 auf. In den beiden rechten Spalten ist die Platzierung beider Teams und der Punktvorsprung der Bayern vor dem jeweiligen Spiel aufgeführt.

Datum Spiel Rang (vor Spiel) Vorsprung 10.11.18 BVB - Bayern Bay: 3 / BVB: 1 -4 Pkt. 31.03.18 Bayern - BVB 6:0 Bay: 1 / BVB: 3 18 Pkt. 04.11.17 BVB - Bayern 1:3 Bay: 1 / BVB: 2 03 Pkt. 08.04.17 Bayern - BVB 4:1 Bay: 1 / BVB: 4 15 Pkt. 19.11.16 BVB - Bayern 1:0 Bay: 1 / BVB: 5 06 Pkt. 05.03.16 BVB - Bayern 0:0 Bay: 1 / BVB: 2 05 Pkt. 04.10.15 Bayern - BVB 5:1 Bay: 1 / BVB: 2 04 Pkt. 04.04.15 BVB - Bayern 0:1 Bay: 1 / BVB: 10 31 Pkt. 01.11.14 Bayern - BVB 2:1 Bay: 1 / BVB: 15 14 Pkt. 12.04.14 Bayern - BVB 0:3 Bay: 1 / BVB: 2 20 Pkt. 23.11.13 BVB - Bayern 0:3 Bay: 1 / BVB: 2 04 Pkt. 04.05.13 BVB - Bayern 1:1 Bay: 1 / BVB: 3 20 Pkt. 01.12.12 Bayern - BVB 1:1 Bay: 1 / BVB: 3 11 Pkt.