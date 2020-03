Ehemaliger DFL-Geschäftsführer : Andreas Rettig rät Spielern zu Gehaltsverzicht

Auch der frühere DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig hat angesichts der drohenden finanziellen Probleme der Vereine aufgrund des Coronavirus die Fußball-Profis nachdrücklich zum Gehaltsverzicht aufgefordert.

Avatar_prignitzer von dpa

17. März 2020, 08:18 Uhr

«Jeder sollte bedenken, dass in dem Fall, dass es keinen Gehaltsverzicht der Spieler gibt, die Kosten woanders gespart werden müssen. Also werden die Vereine die Kader von 30 auf vielleicht 25 Spieler reduzieren», sagte Rettig in der Sendung «100 Prozent Bundesliga - Spezial», beim TV-Sender Nitro. «Damit fallen Arbeitsplätze auch bei den Spielern weg. Darüber sollte sich jeder klar sein», fügte Rettig hinzu. Im Falle eines Abbruchs der Saison würden den Vereinen Einnahmen in Höhe von rund 750 Millionen Euro verloren gehen.