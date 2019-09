Bundesliga : Bayer-Sportdirektor Rolfes für verkürzte Transferperiode

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes hat sich für ein Ende der Transferperiode vor dem ersten Bundesliga-Spieltag ausgesprochen.

08. September 2019, 08:00 Uhr

«Damit die Teams auch im Sinne der Chancengleichheit mit ihrem Kader für die 17 Hinrunden-Spiele an den Start gehen», sagte der frühere Fußball-Nationalspieler der «Bild am Sonntag». In dieser Saison endete die Transferfrist erst am 2. September, also nach dem dritten Liga-Spieltag. In England waren dagegen mit Saisonbeginn keine Spielereinkäufe mehr möglich. «Ich würde es begrüßen, wenn wir, Spanien, Italien und Frankreich das übernehmen würden», ergänzte Rolfes.