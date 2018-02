Niederländer gelassen : Bayern-Profi Robben schließt Karriereende aus

Für Arjen Robben von Fußball-Rekordmeister FC Bayern München ist ein Karriereende im Sommer keine Option.

von dpa

17. Februar 2018, 10:47 Uhr

«Im Moment fühle ich mich noch sehr fit, sehr gut und glaube, dass ich noch ein, zwei Jahre auf dem höchsten Niveau spielen kann – das ist auch mein Ziel», sagte der 34-Jährige dem Internetportal sportbuzzer.de.

Mit Blick auf seine Zukunft angesichts des im Sommer auslaufenden Vertrags beim FC Bayern gibt sich der Niederländer gelassen. «Ich habe hier mit allen Verantwortlichen so eine offene und ehrliche Kommunikation, dass ich mir da überhaupt keine Sorgen mache. Der Verein wird einen Plan haben. Und dann müssen ich und der Club entscheiden, ob und wie es weitergeht.»

Nach seiner Zeit in München kann sich Robben auch ein Karriereende in den USA, China oder Doha vorstellen. «Das ist genau das Thema gerade bei mir zu Hause, am Küchentisch. Wenn ich mit meiner Familie rede oder mit meinen Freunden», sagte er.