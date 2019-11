Bundesliga : Bayern-Trainer Flick: «Mannschaft macht es mir leicht»

Hansi Flick freut sich nach seiner Beförderung beim FC Bayern für eine Übergangszeit über die Unterstützung von Anhängern und Vereinsverantwortlichen.

21. November 2019, 17:15 Uhr

«Es war natürlich schön zu hören, dass auch die Fans hinter mir stehen. Das Vertrauen der Verantwortlichen habe ich schon davor gespürt», sagte der Coach in einem Interview auf der Internetseite des Vereins. Flick hat nach einer Ansage von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge mindestens bis zur Winterpause die Verantwortung als Trainer des Fußball-Rekordmeisters.

Der 54-Jährige hatte Bayern München nach der Freistellung von Chefcoach Niko Kovac übernommen und gegen Olympiakos Piräus in der Champions League (2:0) und Borussia Dortmund in der Liga (4:0) zu zwei Siegen geführt. Am Samstag steht die Partie bei Fortuna Düsseldorf an.

Für ihn habe sich durch die Interims-Beförderung zwar im täglichen Arbeiten viel geändert. «Aber ich habe ein Superteam um mich herum. Und auch die Mannschaft macht es mir leicht. Es macht großen Spaß, mit dieser Topqualität in unserem Spielerkader tagtäglich zu arbeiten», sagte der frühere Assistent von Bundestrainer Joachim Löw.