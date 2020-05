Vor Dortmund gegen Bayern : Beckenbauer vor Bundesliga-Gipfel: Müsste Superspiel werden

Für Franz Beckenbauer könnte das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern Müchen trotz der Geisterspiel-Atmosphäre zu einem Fußball-Spektakel werden.

Avatar_prignitzer von dpa

25. Mai 2020, 05:06 Uhr

«Beide sind in Top-Verfassung. Es müsste ein Superspiel werden. Mal schauen, ob Dortmund in einem leeren Stadion noch einen Heimvorteil hat», sagte der 74 Jahre alte Ehrenpräsident der Münchner der «Bild». Der deutsche Rekordmeister führt vor dem Gastspiel am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) in Dortmund die Tabelle mit einem Vorsprung von vier Punkten vor der Borussia an.

Fußball-Weltmeister Beckenbauer hatte das 5:2 des Tabellenführers aus München gegen Eintracht Frankfurt am Samstag im Stadion verfolgt. Es habe ihm sehr gut gefallen, sagte er noch einmal. «Ich gehe jetzt immer zu Geisterspielen.»