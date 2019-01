Oberschenkelprobleme : Bentaleb reist aus Schalke-Trainingslager ab

Nabil Bentaleb ist aus dem Trainingslager von Fußball-Bundesligist Schalke 04 im spanischen Benidorm abgereist.

von dpa

07. Januar 2019, 17:19 Uhr

Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler laboriert weiter an Oberschenkelproblemen, die ihm seit dem letzten Hinrundenspiel beim VfB Stuttgart zu schaffen machen. Wie Schalke mitteilte, sollen die Ursache für die anhaltenden Schmerzen in der Heimat ermittelt und die entsprechenden Therapien eingeleitet werden. Der Einsatz des Algeriers zum Rückrundenauftakt gegen den VfL Wolfsburg am 20. Januar (18.00 Uhr) sei derzeit nicht gefährdet.