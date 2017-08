Bayern-Spieler «voll im Plan» : Boateng kündigt baldiges Comeback bei Bayern an

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

«Mir geht es sehr gut. Ich bin voll im Plan und kann sagen, dass ich bald wieder auf dem Platz stehe», betonte der Abwehrspieler, der sich Ende der vergangenen Saison eine Muskelverletzung zugezogen hatte, am Rande einer PR-Veranstaltung in Hamburg. Um an seiner Fitness zu arbeiten, hatte Boateng in der Vorbereitung auf die Asien-Tour der Bayern verzichtet.

Mit Blick auf den Bundesliga-Auftakt des FCB am Freitag gegen Bayer Leverkusen ergänzte der 28-Jährige: «Die Vorbereitung ist nicht optimal gelaufen, die Asien-Reise war schon anstrengend. Wichtig ist jetzt, einen guten Start in die Bundesliga zu haben und am besten gleich vorne zu sein.»

FC Bayern München

von dpa

erstellt am 15.Aug.2017 | 19:41 Uhr