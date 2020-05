Werder-Krise : Bremens Bargfrede glaubt an Klassenerhalt

Werder Bremens Mittelfeldspieler Philipp Bargfrede glaubt trotz der prekären Situation des Tabellen-17. der Fußball-Bundesliga weiterhin an den Klassenerhalt.

Avatar_prignitzer von dpa

20. Mai 2020, 12:38 Uhr

Der Liga-Verbleib sei ungeachtet der 1:4-Pleite zum Re-Start gegen Bayer Leverkusen «weiterhin möglich», aber dafür müsse die Mannschaft «einiges besser machen». «Aber hier hakt keiner die Saison ab», betonte Bargfrede im Interview auf der Club-Homepage. «Der Vorteil aktuell ist, dass alle Spiele in kurzer Zeit stattfinden und du innerhalb einer Woche viele Punkte holen kannst.»

Werder Bremen hat in der Tabelle bei einem Spiel weniger bereits fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16. Am Montag zeigten die Hanseaten zudem einen schwachen Auftritt und kassierten die siebte Heimniederlage in Serie. «Das Leverkusen-Spiel war ein Nackenschlag für uns, ein Rückschlag, da wir unbedingt mit einem Erfolgserlebnis starten wollten, um in einen Lauf zu kommen», sagte Bargfrede, der in diesem Spiel seinen 200. Bundesliga-Einsatz für die Norddeutschen absolvierte. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gastiert Werder beim SC Freiburg.