Fußverletzung : Bremens Käuper droht erneut längere Zwangspause

Ole Käuper vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen hat sich beim 6:1-Sieg im DFB-Pokal bei Wormatia Worms eine Fußverletzung zugezogen und droht erneut für längere Zeit auszufallen.

von dpa

18. August 2018, 18:45 Uhr

«Es sieht nicht so gut aus, der Knöchel ist geschwollen. Es würde mich wundern, wenn er in den nächsten zwei Wochen ins Training zurückkehren kann», sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt.

Nach einer siebenmonatigen Verletzungspause war der 21 Jahre alte Käuper gerade erst in den Werder-Kader zurückgekehrt. In Worms kam er in der 64. Minute ins Spiel und musste zehn Minuten später schon wieder den Platz verlassen. «Das ist heute der einzige Wermutstropfen. Es tut mir Leid für den Jungen», sagte Kohfeldt.