Testspiel : Bundesliga-Duell in Spanien: Freiburg und HSV spielen 1:1

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

von dpa

erstellt am 07.Jan.2018 | 19:31 Uhr

Kyriakos Papadopoulos brachte den HSV am Sonntagabend in Sotogrande in der 68. Minute in Führung. Amir Abrashi erzielte vier Minuten vor Schluss den Ausgleich für die Freiburger. Der Sport-Club hatte bereits am Mittag ein Testspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern bestritten und mit 2:0 (2:0) gewonnen.