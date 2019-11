Offensivduo angeschlagen : Bundesliga-Gipfel gegen FCB: BVB bangt um Reus und Sancho

Borussia Dortmund bangt vor dem Gipfel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim FC Bayern München um den Einsatz des Offensivduos Marco Reus und Jadon Sancho.

Avatar_prignitzer von dpa

06. November 2019, 13:33 Uhr

Der am Sprunggelenk verletzte Kapitän Reus, auf den der BVB schon beim 3:2 in der Champions League über Inter Mailand verzichten musste, fehlte am Mittwoch erneut beim Training. Darüber hinaus ist auch Sancho angeschlagen.

Der 19 Jahre alte englische Nationalspieler war gegen Inter nach 82 Minuten ausgewechselt worden und klagt über Probleme im hinteren linken Oberschenkel. Wie schwerwiegend die Verletzung ist, sollen medizinische Untersuchungen am Mittwoch ergeben.