Saisonstart : BVB-Kapitän Reus: «Spielen Fußball, um Titel zu gewinnen»

Kapitän Marco Reus will mit Borussia Dortmund wieder an alte Erfolge anknüpfen und Titel gewinnen. Auch deshalb habe er seinen Vertrag mit dem Fußball-Bundesligisten bis 2023 verlängert.

von dpa

25. August 2018, 11:32 Uhr

«Ich hatte das Gefühl, dass wir in den letzten zwei, drei Jahren - nach der so genannten Klopp-Ära - all das, was den BVB und das Gefühl rund um diesen Club ausmacht, zumindest ein wenig verloren haben», sagte der Nationalspieler in einem Interview der «Bild»-Zeitung.

Er wolle dabei helfen, «dass der Club wieder dahin kommt, wo wir damals waren. Dass wir in Europa wieder mehr Anerkennung bekommen und in der Spitze vertreten bleiben. Dass wir wieder bis in die Haarspitzen stolz sind, für diesen Club zu spielen», sagte der 29-Jährige, der 2012 aus Mönchengladbach zum BVB wechselte. «Wir spielen Fußball, um Titel zu gewinnen. Und das muss mittelfristig unser Anspruch sein», forderte Reus, der Anfang August als Nachfolger von Marcel Schmelzer zum neuen BVB-Kapitän ernannt worden war.

Ein Job als Trainer nach der Karriere im Profifußball kommt für Reus nicht infrage. «Ich könnte mir vorstellen, Kinder zu trainieren. Den Profi-Trainer oder Manager Marco Reus wird es Stand jetzt nicht geben», sagte der 34-malige Nationalspieler. «Auf die Arbeit hätte ich gerade überhaupt keine Lust.»