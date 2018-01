Medienbericht : BVB-Profi Bartra wechselt auf Leihbasis zu Betis Sevilla

Marc Bartra von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund steht kurz vor der Rückkehr in seine spanische Heimat.

von dpa

30. Januar 2018, 13:02 Uhr

Laut eines Berichts von «bild.de» soll der 27 Jahre alte Innenverteidiger auf Leihbasis bis Saisonende zum spanischen Erstligisten Betis Sevilla wechseln. Zudem sei einen Kaufoption vereinbart worden. Offiziell bestätigt ist der Wechsel noch nicht.

Bartra war im Sommer 2016 für acht Millionen Euro Ablöse vom FC Barcelona nach Dortmund gekommen und hat seitdem 31 Bundesliga-Spiele (zwei Tore) für den BVB bestritten. Sein Vertrag beim Revierclub läuft noch bis 2020.

Erst am Montag hatte Bartra in Dortmund als Zeuge im Prozess um den Bombenanschlag auf den BVB-Bus ausgesagt, bei dem er am 11. April 2017 schwer am Arm verletzt worden war.