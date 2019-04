Vor Revierduell : BVB-Profi Witsel: «Letzte vier Spiele sind Endspiele»

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Axel Witsel glaubt trotz des Ein-Punkte-Vorsprungs des FC Bayern München an den Titelgewinn.

von dpa

27. April 2019, 05:15 Uhr

«Alles ist noch möglich! Die letzten vier Spiele sind Endspiele, in denen wir noch mal alles aus uns herausholen müssen. Wir haben ein schweres Restprogramm, aber die Bayern auch», sagte der Belgier der «Bild»-Zeitung und kündigte vor dem brisanten Revierduell gegen den FC Schalke 04 an: «Im Derby gegen Schalke wollen wir unser nächstes Titel-Finale gewinnen. Weiter nach vorn schauen wir erst mal nicht. Mit der Strategie, von Spiel zu Spiel zu denken, sind wir in dieser Saison bisher bestens gefahren.»

In der Tabelle der Fußball-Bundesliga liegt der Titelverteidiger aus München aktuell einen Punkt vor dem BVB. Über seinen Trainer Lucien Favre sagte Witsel: «Er will uns alle immer verbessern. Wir möchten ihn und uns für die harte Arbeit gerne mit dem Titel belohnen.»