Abwehrspieler : Danny da Costa wechselt von Leverkusen nach Frankfurt

Da Costa kam in der abgelaufenen Saison nur dreimal in der ersten Liga zum Einsatz, nachdem er zuvor drei Jahre für den FC Ingolstadt aktiv war. «Danny ist für sein Alter ein sehr erfahrener Rechtsverteidiger, der bereits 103 Spiele in der 1. Bundesliga, der 2.Bundesliga, der Champions League und dem DFB-Pokal bestritten hat», sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic.

erstellt am 31.Mai.2017 | 16:21 Uhr