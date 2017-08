Erster Reschke-Transfer : Dennis Aogo: Geht zunächst nur um den Klassenverbleib

vergrößern 1 von 1 Foto: Ina Fassbender 1 von 1

«Wir müssen alles dafür tun, dass wir es im ersten Jahr schaffen, in der Liga zu bleiben. Alles andere ist ein Bonus», sagte der 30 Jahre alte ehemalige Nationalspieler. «Wenn wir das geschafft haben, kann man nach anderen Zielen greifen. Aber nicht im ersten Jahr.» Er halte auch nichts davon, sich jetzt schon viele Gedanken über die Saison zu machen. «Jetzt gerade ist die Situation so, wie sie ist: In Berlin müssen wir bestehen. Es geht um nichts anderes.»

Nach dem knappen Weiterkommen im DFB-Pokal, als die Schwaben erst im Elfmeterschießen gegen Regionalligist Energie Cottbus den Einzug in die 2. Runde perfekt machten, sei ihm dennoch nicht bange. «Im Gegenteil. Ich glaube, dass wir sehr viele talentierte Spieler im Kader haben. Die Aufgabe wird sein, das zu einer Gemeinschaft zu formen, die stimmig ist», sagte der Linksverteidiger. «Dann können wir hier und da auch für Überraschungen zu sorgen.»

Wichtig sei ein guter Saisonstart. «Wir müssen alle Energie und allen Fokus in die ersten Spiele legen, damit wir da punkten. Egal wie. Das muss nicht schön sein», betonte Aogo. Er ist der erste VfB-Zugang unter Mitwirkung des neuen Sportvorstandes Michael Reschke.

Kader VfB Stuttgart

Spielplan und Ergebnisse VfB Stuttgart

Vereinsdaten VfB Stuttgart

von dpa

erstellt am 16.Aug.2017 | 15:13 Uhr