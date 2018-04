Nach Tätlichkeit : DFB sperrt Frankfurter Hasebe für drei Spiele

Makoto Hasebe von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Hertha BSC vom DFB-Sportgericht für drei Spiele gesperrt worden.

von dpa

24. April 2018, 12:12 Uhr

Hinzu kommt eine Sperre für ein Spiel auf Bewährung, wie der DFB mitteilte. Das Sportgericht habe damit unter anderem berücksichtigt, dass der 34-Jährige in seiner Profikarriere erst eine Rote Karte erhalten habe, hieß es von Eintracht Frankfurt.

Hasebe wurde am Samstag in der 79. Minute vom Platz gestellt, weil er Herthas Davie Selke nach einem Zweikampf mit dem Ellbogen ins Gesicht geschlagen hatte. Selke hatte Hasebe zuvor in einem Laufduell immer wieder gehalten.

Der Japaner fällt damit für die letzten drei Saisonspiele der Eintracht in der Bundesliga gegen den FC Bayern, den Hamburger SV und Schalke 04 aus. Im DFB-Pokalfinale steht er Trainer Niko Kovac aber wieder zur Verfügung.