BVB mit zwei Reisen : Dortmund: Acht Testspiele in erster Bosz-Vorbereitung

vergrößern 1 von 1 Foto: Ina Fassbender 1 von 1

Während der Reise nach Japan und China (13. bis 19. Juli) stehen Tests gegen den japanischen Ligapokalsieger Urawa Reds und den AC Mailand an, im Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz (26. Juli bis 2. August) misst sich der BVB mit dem Serie-A-Klub Atalanta Bergamo und einem noch nicht feststehenden zweiten Gegner.

Weitere Vorbereitungspartien absolviert die Borussia am 11. Juli und damit vier Tage nach dem Trainingsstart beim Viertligisten Rot-Weiss Essen, am 22. Juli beim Zweitligisten VfL Bochum, am 6. August beim Drittliga-Verein Rot-Weiß Erfurt und an einem noch nicht genau feststehenden Termin zwischen der ersten Pokalrunde (10. bis 14. August) und dem ersten Liga-Spieltag (18. bis 20. August) beim Drittligisten FSV Zwickau.

Ebenfalls noch vor dem Bundesliga-Auftakt stehen der Supercup am 5. August in Dortmund gegen Meister Bayern München und das Pokalspiel beim Verbandsligisten Rielasingen-Arlen an.

Mitteilung auf der Vereins-Homepage

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 14:35 Uhr